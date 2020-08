ABDOU FATAH GUÈYE (Président Touba Ça Kanam) : « Touba Ça Kanam est entre 6,5 et 7 % de ses objectifs »

Le Président de l'association Touba Ça Kanam a fait un bilan d'étape sans complaisance de la structure qu’il dirige après 4 ans d'existence. Pour lui, elle est loin d'attendre ses objectifs. En terme de pourcentage, il estime le taux de réussite entre 6,5 et 7%.



Serigne Abdou Fatah Guèye faisait sa déclaration à l'occasion de la cérémonie de lancement des travaux initiés par Touba Ca Kanam pour endiguer le phénomène des inondations au niveau de 20 points bas chroniques identifiés dans la cité.



Pour lui, l'ambition est de collecter 2 milliards le mois et 24 milliards l'an. Ce qui est loin d'être atteint, à son avis, au vu des sommes d'argent jusque-là amassées. "Nous ambitionnons de trouver solution aux difficultés de Touba. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé ce programme « Jayante 350 millions » qui a été, lui, un exemple de réussite. Pour aujourd'hui, nous allons endiguer le phénomène des inondations au niveau de 20 points bas. Et c'est l'occasion de saluer l'intérêt que les Sénégalais ont manifesté."



Touba Ça Kanam est une association née de l'idée originale de Serigne Fallou Ndiaye enrichie par Serigne Habibou Mbacké Falilou qui y a adjoint un volet participatif invitant les populations à s'investir financièrement pour résoudre les difficultés auxquelles la cité est confrontée...