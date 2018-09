ABDOU AZIZ MBAYE À MBACKÉ : " On ne peut pas imposer la candidature de quelqu'un qui n'est pas inscrit dans les listes. C'est une donnée incontournable "

À Mbacké pour rencontrer des responsables politiques du mouvement '' And Falaat Macky Sall '', Abdou Aziz Mbaye, membre du pôle parrainage avec Mimi Touré, n'a pas manqué d'inviter ses '' amis '' du Pds à adopter des attitudes raisonnées et se trouver une alternative avant qu'il ne soit trop tard pour eux. Pour lui, persister sur la candidature impossible de Karim Wade, c'est voguer dans le contre-sens des lois de ce pays et de la volonté des Sénégalais.



'' Il y a des choses qui se passent dans ce pays. On ne peut pas imposer la candidature de quelqu'un qui n'est pas inscrit sur les listes. C'est une donnée incontournable '' dira-t-il avant de rassurer. '' L'élection au Sénégal sera apaisée. Les gens qui seront parrainés par les Sénégalais seront des gens responsables ''.



Abordant la question du parrainage et les défaites récurrentes du Président Macky Sall dans cette partie du Baol, le Premier directeur de Cabinet du Président Sall se voudra, pour la future victoire de son candidat, confiant mais aussi très prudent. '' En politique, dit-il, il n' y a pas de terrain conquis. Ici nous avons perdu un certain 'nombre d'élections. Nous étions loin des populations. Toutefois, il ya un fait. Le Président, malgré les défaites, n'a jamais laissé tomber ce département... Ce sont ces populations qui sont, maintenant, en train de revoir leur comportement envers le Président Macky Sall. Nos réalisations sont là. Nos adversaires n'osent pas s'attaquer à note bilan. Il est probant ''.



A la suite de l'hôte du mouvement ''And Falaat Macky Sall '', Khabane Touré se félicitera de la séance de formation qui a eu lieu au bénéfice des collecteurs avant d'assurer de la volonté de ses camarades à accrocher le maximum de signataires. Plusieurs personnalités politiques de l'Apr ont pris part à la rencontre. C'est le cas de Moustapha Bâ et de Moustapha Ndiaye...