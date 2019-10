ABABACAR GUÈYE (Constitutionnaliste) : « Sory Kaba a bien raison de dire que Macky Sall ne peut pas avoir un troisième mandat »

Non sans reconnaître au Conseil Constitutionnel l'exclusive prérogative de dire si oui ou non le Président Macky Sall peut valablement postuler pour un troisième mandat, l'universitaire Ababacar Guèye n'a pas hésité à conforter Sory Kaba dans sa récente déclaration sur le sujet. Selon le constitutionnaliste, le désormais ex-Directeur des Sénégalais de l'Extérieur Sory Kaba " a bien raison de dire que Macky Sall ne peut pas avoir un troisième mandat. "



L'invité du Grand Jury qui reconnaît que " les questions de conservation du pouvoir sont des questions particulièrement délicates "rappelle tout de même, que l'actuel Président de la République" a été élu pour la première fois en 2012 pour un mandat de 7 ans".



Pour lui, même avec l'intervention de la révision constitutionnelle de 2016 réduisant le mandat présidentiel à 5 ans, il reste établi que le premier mandat est déjà comptabilisé et que la loi a clairement dit que :" nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ". Il ajoute ce qui suit :"si on reste dans l'orthodoxie juridique, les dispositions de la Constitution sont d'application immédiate. "