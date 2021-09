AAESC : un congrès regroupant 20 pays africains pour renforcer les liens entre la Chine et l'Afrique.

Pour raffermir et rendre les relations beaucoup plus fluides entre la Chine et l'Afrique, l'association des anciens étudiants et stagiaires en Chine (AAESC) a tenu un point de presse ce mercredi 15 Septembre 2021, pour annoncer un congrès qui se tiendra du 20 au 22 Septembre 2022 à l'institut Confucius de l'université de Dakar. Ce congrès regroupe une vingtaine de pays africains pour ainsi renforcer les liens entre l'Afrique et la Chine...