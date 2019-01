A un mois de la présentielle, le médiateur de la République s’adresse aux acteurs politiques et aux forces de l’ordre

A quelques encablures de la présidentielle de 2019, le médiateur de la République est monté au créneau pour s’adresser aux acteurs du processus électoral. Pour Me Alioune Badara Cissé, les hommes politiques doivent savoir raison garder pour éviter toutes dérives pouvant créer un chaos. En outre, le médiateur de la République invite les forces de l’ordre à pérenniser cette relation de confiance qui prévaut avec les populations.



Parrainage/ Me Aissata Tall Sall assène ses vérités : « La faute est partagée »(…) Aucun de nous ne maitrisait le logiciel de vérification »



Me Aissata Tall Sall a assisté à la rencontre organisée par Alioune Tine sur la nécessité de réformer les institutions pour le renforcement de l’État de droit au Sénégal. A cette occasion, la présidente du mouvement « Osez l’avenir » se veut claire à propos de la loi sur le parrainage. A l’en croire, c’est l’absence d’un cadre de concertation qui a biaisé sa mise en œuvre. Avant de mettre tous les acteurs devant leurs responsabilités. : « La faute est partagée », car considère-t-elle, ni les candidats à la présidentielle, ni la société civile et autres acteurs du processus électoral ne maitrisait le logiciel utilisé par le Conseil constitutionnel pour la vérification des parrainages.