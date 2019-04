À trois jours du tirage au sort de la CAN 2019 : Des sélectionneurs ont échangé sur les nouveautés du règlement d’arbitrage

Ils ont pu "échanger lors d’un atelier", si l'on en croit cafonline.com,. "Les techniciens ont notamment pu se familiariser avec les dernières instructions en matière d’arbitrage”, selon le sélectionneur du Sily national de Guinée, Paul Put, cité par le site de la CAF. Les techniciens ont surtout pu échanger entre eux et partager leurs expériences.



Concernant l’assistance vidéo à l’arbitrage, de nombreux sélectionneurs espèrent obtenir des garanties sur son application durant la Coupe d’Afrique des Nations, l’une des plus grosses compétitions de football au monde. La VAR pourrait par ailleurs être utilisée lors de la phase de groupes de la CAN 2019.



Sur le plan technologique, la Confédération africaine de football (CAF) a aussi expliqué la prochaine utilisation des traqueurs GPS sur les joueurs engagés dans le tournoi afin de mesurer leurs performances ainsi que d’autres indicateurs.