À travers la pratique du « Navétane » : L’ANED vise à faire vacciner près d’un million de personnes…

Le Président de l’Association Nationale des Élus Départementaux (ANED), Maodo Malick Mbaye, a reçu en audience les membres de l’Organisation départementale de coordination des activités de vacances (Odcav) de Thiès. Une occasion de peaufiner la collaboration entre l’ANAMO qu’il dirige aussi et l'ODCAV pour l’accompagnement, la formation et l’insertion des jeunes vers l’auto-emploi. Maodo Malick Mbaye a profité de l’occasion au nom de l’ANED, pour faire deux propositions à l'ODCAV de Thiès, qui aura en charge de l’imputer à sa tutelle.



Il s’agit en cette période de crise sanitaire, de faire de la vaccination une condition sine qua non de pratique et de participation aux Navétanes et dans toutes les disciplines sportives. Mais aussi, que tout encadreur à tous les niveaux soit vacciné et détienne sa carte. Et de façon plus globale que le carnet de vaccination soit un document exigé à l’entrée des stades. Et l’objectif visé serait selon Maodo Malick Mbaye, de réussir à faire vacciner plus de 800.000 personnes durant les Navétanes. Le Président de l’ODCAV de Thiès, Ousmane Diop, a approuvé cette proposition. Il a promis de faire remonter cette dernière à leur tutelle hiérarchique tout en invitant le ministère de la santé à appuyer l’Organisme National de Coordination des Activités de Vacances (ONCAV) pour réussir cette campagne de vaccination.