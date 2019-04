À quelques semaines de la fête nationale du travail : La coalition des syndicats des travailleurs interpelle l'État sur leur sort.

La conférence de presse tenue ce matin dans les locaux de la maison des travailleurs de la CSA a pour objet de dérouler des initiatives pour l'amélioration des conditions des travailleurs. C'est donc dans un contexte post électoral marqué aussi par la célébration du centenaire de l'organisation internationale du travail( OIT).

La coalition des confédérations syndicales de travailleurs qui regroupe ainsi la CNTS, la CNTSFC, la CSA, l'UDTS et l'UNSAS s'est réunie donc pour décrier la situation stagnante de leur situation par rapport à plusieurs points qui n'ont toujours pas eu gain de cause: la mise en oeuvre des conclusions sur le système de rémunération des agents de la fonction publique, le niveau de traitement des dossiers dans certains ministères, etc...

La coalition a ainsi envisagé un préavis de grève pour amener les autorités à respecter les engagements à l'endroit des travailleurs.