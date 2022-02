A notre très chère équipe nationale de football: le plus beau, c’est d’avoir ce que l’on mérite.

L’accueil chaleureux réservé à nos Lions, Champions d’Afrique des Nations, qui nous ont offert la Coupe d’Afrique, est grandement mérité.

Plusieurs fois, notre cher pays, le Sénégal, a joué cette CAN sans pouvoir l’emporter. De façon extraordinaire, le peuple est toujours resté sportif en donnant le meilleur de lui-même afin de soutenir son équipe, engagée à faire le maximum pour honorer toute une nation.

Le voilà chez nous, ce Trophée bien mérité. Ce qui nous honore et qui doit faire la fierté de tout le continent africain, est que notre sélectionneur est quelqu’un de chez nous, un digne fils du pays. Alioune Cissé, le grand Coach, bravo et respects. Nous vous saluons. Vous avez honoré toute l'Afrique. Malgré de dures attaques, vous avez toujours su rester imperturbable devant votre rêve de voir votre nation brandir une coupe derrière laquelle elle court depuis plus de 60 ans. Cet accueil historique que nos jeunes, admiratifs de votre courage et de votre persévérance vous ont réservé hier, est mérité. Félicitations.



Chers Lions, vous avez tous montré l’importance de la cohésion dans une équipe. Vous voir unis et solidaires à chaque étape de cette compétition nous a remplis d'espoir. Toute la nation devrait prendre exemple sur vous. Vous, les joueurs de l’équipe nationale, avez donné le meilleur de vous-mêmes, jusqu'à procurer cette immense fierté à tout un peuple.

Nous devons tous continuer à marquer des buts ensemble pour le développement du Sénégal. Comme vous, personne ne doit empêcher son co-équipier de jouer sa partie. Continuons ensemble pour l’intérêt de tous.



Grâce à vous, nous sommes davantage optimistes pour la coupe du monde à venir.



Nos félicitations également à l'endroit du chef de l'Etat, SEM Macky Sall qui n'a ménagé aucun effort pour vous accompagner. Félicitations à la fédération, à l'encadrement technique, au 12e Gaindé et à tout le peuple sénégalais.



Bravo chers Lions !



Avec toute mon affection et mes chaleureuses félicitations,



Pape Fall "Amy Boutique"