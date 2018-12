À la découverte de l’île de Carabane où le capitaine Protêt a été enterré debout

L'île de Carabane, également appelée Karabane, se dévoile entre la mer et l’océan, à l’embouchure du fleuve Casamance, à l’extrême sud-ouest du Sénégal. Premier comptoir de la colonie française en Basse-Casamance, l’île, ballotée entre le fleuve et l’océan, est sous l’influence d’un micro climat particulier. Cet avantage comparatif naturel se combine avec les vestiges du passé, une église à l’architecture bretonne, les ruines du comptoir de commerce.



Cette île, de par son patrimoine historique, écologique et culturel constitue une partie importante de la richesse de la région. À ce titre, elle est même inscrite sur la liste indicative du patrimoine mondial de l’UNESCO, elle compte environ 300 habitants.

En visitant l’île de Carabane, on ne peut pas passer à côté de la vieille église datant de 1885, les vestiges des maisons de commerce et de l’école-prison, ainsi que le cimetière incluant la tombe du Capitaine Protêt qui a été enterré debout, afin de continuer à « terroriser ses ennemis après sa mort... »