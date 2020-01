A l’heure de l’Emergence des Economies Africaines: Surestimation ou sous-estimation de coûts des grands projets d’infrastructures

Ces méga projets d’infrastructures caractérisés surtout par d’importants investissements souffrent de multiples aléas liés à la surestimation ou à la sous- estimation des coûts, d’où la nécessité de s’orienter vers des systèmes efficaces et rigoureux d’estimation de coûts afin de mieux les anticiper et les maîtriser.Dès lors, force est de constater que l’estimation des coûts d’un grand projet donné qui requiert d’importants investissements, reste et doit rester formellement un exercice rigoureux, établi sur mesure et basé sur une véritable méthodologie scientifique. Ainsi, la réalisation des grands projets d’infrastructures demeure un des leviers importants d’émergence économique. Si la décision de les engager est essentiellement une prérogative des programmes publics conformément aux plans émergents, il est indispensable que ces grands projets puissent obéir à la fois aux critères de rentabilité et de respect de délai, de coût et de qualité.L’estimation des coûts prévisionnels des grands projets d’infrastructures présente de nombreux défis et difficultés et s’avère être une tâche délicate. Ainsi, cette estimation peut être sujette à des surestimations ou sous estimations de coûts, ainsi qu’à un certain nombre de potentiels risques et incertitudes. Toutefois, les estimations de coûts à ce stade sont les plus capitales et constituent un des facteurs clés de succès des projets.Au niveau de ces grands projets d’infrastructures qui se distinguent par les énormes montants investis, les délais de réalisation et le nombre d’acteurs mobilisés font souvent l’objet d’importantes dérives budgétaires dues à des erreurs d’estimation de coûts émanant des études de faisabilité. Si les différentes étapes d’un projet sont primordiales, l’évaluation du coût de celui-ci pendant la phase de faisabilité est cependant la plus importante, la plus déterminante et la plus délicate.En d’autres termes, cette estimation de coûts qui conditionne l’investissement requis du projet, est l’étape la plus cruciale et exige une démarche scientifique, rigoureuse, fondée sur des estimations les plus exhaustives, les plus fiables et les plus pertinentes possibles. Cette phase assez complexe qui permet d’établir le coût potentiel du projet nécessite une implication inclusive de l’ensemble des parties prenantes du projet.L’évaluation du coût d’un projet durant la phase de faisabilité est étroitement liée à l’estimation des délais, c’est dire que bien estimer les coûts à leur juste valeur en tenant compte des différents paramètres du projet et de son contexte, aide finalement à le budgétiser correctement et à le piloter avec efficacité et efficience et minorer surtout les risques majeurs, sources d’échec.Trois projets sur quatre réalisés sur le continent africain, font apparaitre des écarts considérables qui se traduisent par de fortes différences entre les coûts prévisionnels préétablis et les coûts réellement constatés. La plupart de ces écarts prennent leurs sources originelles au niveau des estimations de coûts «biaisées».Un constat se dégage ! Quand, en dépit de ces dérapages budgétaires constatés et avérés notés dans la quasi-totalité des projets, les estimations n’ont pas fait, à nouveau, de progrès ni évolué pour intégrer les correctifs nécessaires ; c’est comme si aucune leçon de l’expérience et du passé n’a été capitalisée aux fins de correction. Cet état de fait est à la fois inadmissible et incompréhensible au niveau de la chaine des responsabilitésCes constats attirent ainsi notre attention sur la manière dont ces estimations ont été menées et conduites. On doit alors s’interroger pour savoir si les expertes et autres parties prenantes chargées de la conception y mettent toute la rigueur scientifique requise, et surtout si l’intérêt de concrétiser ces projets à tout prix ne prévaut pas sur l’obligation de les mener à coût sûr et optimal.En effet, partant du constat que la plupart de ces projets sont financés en grande partie par les Etats à partir de dettes contractées ou d’impôts levés, on peut dire que ces surcoûts ont un fort impact sur les finances publiques.L’estimation de coûts dans les grands projets d’infrastructures est une démarche scientifique qui obéit à une rigueur fondée sur des données fiables et pertinentes, qui immunisent contre certaines erreurs conduisant à des résultats très incertains. L’investissement initial qui est une fonction de la somme totale des coûts requis d’un projet donné, est un élément clés dans l’étude de celui-ci puisque sa rentabilité en dépend fortement.Ainsi l’objectif principal de l’estimation des coûts d’un projet donné est de produire des informations pertinentes et fiables, permettant d’établir le budget du projet avec précision.Finalement, la quasi totalité des méthodes d’estimation de coûts existantes repose sur un niveau d’informations précis et s’appuie sur des études techniques suffisantes pour déterminer le budget préliminaire de la faisabilité économique et financière du projet.