À l'assaut du Conseil départemental : Le candidat Papa Mademba Bitèye dévoile le « Kaolack émergent. »

Entre l’organisation de la première édition du drapeau de lutte parrainé par le candidat Papa Mademba Bitèye et le meeting d’ouverture de campagne au terrain Deggo, la coalition Benno Bokk Yakaar de Kaolack a gagné le pari de la mobilisation. Le candidat de la majorité présidentielle au Conseil départemental de Kaolack a dévoilé son programme pour un Kaolack émergent autour du concept de CASE (Culture, Assainissement, Sport, Santé, Éducation et Environnement).



Les candidats de la majorité présidentielle Papa Mademba Bitèye et Mamadou Ndiaye Rahma qui compétissent respectivement pour le Conseil départemental et la Commune de Kaolack, ont exposé aux Kaolackois leur programme dénommé 1-9-92 qui symbolise 1 programme basé sur 9 axes stratégiques et 92 engagements en 5 ans. Voilà en substance le contrat social qui lie les candidats de Benno aux populations de Kaolack d’ici à l’horizon 2027.



Ainsi, pour assurer leur victoire au soir du 23 janvier 2022, les comités électoraux de Benno Bokk Yakaar misent sur l’engagement des électeurs et leur adhésion au programme de société pour changer le visage de Kaolack à travers des meetings et visites de proximité auprès des porteurs de voix et des électeurs. Le candidat au Conseil départemental de Kaolack, Papa Mademba Bitèye, en compagnie des membres de Benno Bokk Yakaar de Kaolack, ont sillonné les communes de Keur Baka, Ndiébel et Gandiaye sur invitation des maires.



Avec une très forte mobilisation des populations, les maires sortants de Benno Bokk Yakaar sont revenus sur leurs réalisations, mais également sur celles de Papa Mademba Bitèye. En effet, dans le cadre de l’ambitieux programme d’électrification rurale, le candidat de Benno Bokk Yaakaar au Conseil départemental de Kaolack a mené des actions concrètes allant dans le sens d’électrifier de nombreux villages du Saloum pour apporter la lumière dans le cœur des familles. En digne fils de Kaolack, il n’a cessé de mener des actions sociales en faveur des populations Kaolackoises dans le contexte de la lutte contre la Covid-19.



Soutien de la Plateforme des Forces paysannes AGRISOL



À l’occasion de l’inauguration de l’unité de production de sel suivie d’un grand meeting, dans l’après-midi du lundi 10 janvier 2022 au village de Koylal dans la commune de Latmingué, les responsables de la plateforme ont porté leur choix sur le candidat Papa Mademba Bitèye qu’ils comptent soutenir pour une victoire au Conseil départemental de Kaolack.



Accompagné d’une forte délégation, le directeur de campagne de Papa Mademba Bitèye a salué l’engagement de la plateforme et loué les qualités du candidat de Benno Bokk Yaakaar au Conseil départemental de Kaolack. Ce dernier a fait d’importantes réalisations dans différents secteurs socio-éducatifs et culturels. La délégation de la coalition présidentielle a été ensuite reçue par Serigne Dieumb Fall à Kawsara Fall, puis par Serigne Djily Lo de Kassaville et enfin par Moussocoro Mbaye, Médina Baye, l’ambassadrice des "Ndéyu Daara" à Kaolack, avant de rejoindre le meeting du mouvement ATTAK à Boustane pour le triomphe de M. Papa Mademba Bitèye au soir du 23 janvier 2022...