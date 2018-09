À NDIOUM : Oumar Sarr du PDS sonne la mobilisation

Une forte délégation du PDS conduite par Oumar SARR a tenu une rencontre avec les militants en vue de mobiliser les militants pour le parrainage pour Karim WADE. Cette rencontre a été une occasion pour les militants de demander à Oumar SARR sur la candidature de Karim WADE avant de lui suggérer de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire face à Macky SALL. « Dans ce pays il n y a pas de démocratie alors il faut que nous nous battons » ont dit les militants.

Dans la commune de Ndioum les libéraux se frottent les mains vu les tendances notées dans les rangs de l’APR parti au pouvoir.

Très ragaillardi par les interventions des militants marquées par des engagements pour soutenir Karim Wade, Oumar Sarr a exprimé sa joie et avant de saluer la mobilisation des uns et des autres pour le parrainage, rassurant que leur candidat sera bientôt au Sénégal. La délégation est sur Dagana ce Lundi et sera à Saint- Louis Mardi.