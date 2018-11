Comment ne pas être l'auteur d'un livre qui retrace son propre parcours, sa propre vie? Même si la fonction présidentielle est exaltante comme tâche, il ne peut empêcher à un président jeune et actif comme Macky Sall d'écrire des livres à sa convenance, à sa volonté. Cela peut être difficile à comprendre pour un Lamine BA égaré, qui parle sans cœur et atteint d'une ménopause intellectuelle, mais la production littéraire et scientifique au Sénégal est toujours féconde; des campus universitaires au palais en passant par la primature et les différentes institutions. C'est plutôt beau et réconfortant que d'avoir des présidents en activité qui écrivent pour que notre histoire ne soit pas falsifiée et que nos pages sombres et belles nous servent positivement dans notre quête commune d'un Sénégal développé, stable et démocratique. Lamine Ba le nostalgique des périodes de tensions idéologiques, est en retard et n'a sûrement pas pris le temps de connaître l'homme Macky Sall pour répondre par procuration à la place de l'auteur de Makka et Bakka.



Cheikh NDIAYE

Conseiller Technique Présidence de la République

Responsable politique Apr Grand yoff

Conseiller Municipal