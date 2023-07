A LA 21ème MINUTE D’UN SOIR D’ETE… TEL QUE J’ENTENDS L’ECHO ! Par Issa Thioro Gueye

03 juillet 2023, au palais de la République...

Le discours présidentiel s’entend depuis 20 heures.

A la 21ème minute de ce soir mémorable, dans un crépuscule d'été chargé d'émotion, Macky Sall, comme une étoile qui scintille dans le ciel sénégalais, éblouit la nation en annonçant une décision inattendue. Les regards rivés sur lui, l'attente est palpable, comme suspendue dans l'air chaud de cette soirée historique.



J’entends d’abord dire en substance : "chers compatriotes, mes amis, aujourd'hui, je choisis de tracer une nouvelle voie, une voie qui sera gravée à jamais dans les annales de notre chère patrie. Avec humilité et gratitude, je vous annonce que je ne serai pas candidat à l'élection présidentielle de 2024."



Un murmure d'incompréhension parcourt la foule, mais l'éclat dans les yeux du Président en dit long sur la profondeur de sa décision. Le silence reprend rapidement ses droits, et Macky Sall, porté par l'émotion, poursuit son discours, dévoilant les raisons de cette annonce, tel un récit palpitant qui dévoile les méandres d'un destin politique hors du commun.



J’entends ensuite dire en substance : "depuis mes humbles débuts en tant que Directeur Général jusqu'à l'accomplissement de ma mission présidentielle, j'ai sillonné les chemins escarpés de notre pays, guidé par la flamme du service et le désir de porter haut les couleurs de notre nation sur la scène internationale. Aujourd'hui, je sens qu'un nouveau chapitre s'ouvre devant moi, une nouvelle étoile à laquelle j'aspire."



Le public retient son souffle, captivé par chaque mot qui s'échappe du pupitre présidentiel. Macky Sall poursuit, sa voix empreinte d'une détermination empreinte de respect et d'admiration pour la terre qui l'a vu naître.



J’entends aussi dire en substance : "c'est avec une profonde conviction que je souhaite offrir au Sénégal et à l'Afrique une nouvelle perspective sur la scène diplomatique mondiale. C'est pourquoi, je pose ici mon regard vers une nouvelle mission en tant que Secrétaire Général des Nations Unies. Car je crois fermement que notre nation, traversée par les vents de l'histoire, a acquis les mérites nécessaires pour occuper une place de premier plan sur le plan international."



Un murmure d'étonnement se propage dans l'assemblée, suivi d'applaudissements nourris. Les yeux brillants d'émotion, Macky Sall remercie le peuple sénégalais, lui rend hommage pour cette fabuleuse aventure qu'il a vécue à ses côtés.



J’entends encore dire en substance : "chers concitoyens, je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien indéfectible, votre confiance et votre amour indéfectibles. Ensemble, nous avons tracé un chemin d'espoir et de progrès, et je suis fier des réalisations que nous avons accomplies. Que mon exemple inspire les générations futures, et que nous continuions à marcher main dans la main vers un avenir plus lumineux, plus solidaire."



Le discours se termine, emporté par une onde de gratitude et de respect infini. Macky Sall descend de l'estrade avec grâce, entouré d'un océan de visages rayonnants. Les applaudissements résonnent dans l'air, vibrant d'une fierté nationale insatiable. A la 21ème minute de ce 20 heures d'été, Macky Sall a tracé un pont entre les étoiles du Sénégal et les plus hautes sphères des Nations Unies, reliant l'histoire unique de son destin présidentiel à la brillance éternelle d'une nation épanouie et reconnue sur la scène diplomatique internationale. Le Crépuscule d'une étoile annonce ainsi l'aube d'une nouvelle ère, où Macky Sall brillera de mille feux, portant en lui le mérite du Sénégal vers un avenir rayonnant et prospère.

Oui, Président… Je vous attends au service de l’universel !



Par Issa Thioro Gueye – RUFISQUE, le 05 juillet 2023