A 39 ans, Xavi raccroche les crampons à la fin de la saison

Une légende du football s’apprête à tirer sa référence. Xavi a annoncé qu’il allait prendre sa retraite dès la fin de la saison. Le milieu de terrain évolue actuellement au Qatar, sous les couleurs d’Al Sadd, depuis 2015 lors de son départ du Barca.

À 39 ans, l’Espagnol a estimé que l’heure était venue de raccrocher les crampons pour se lancer dans une carrière d’entraîneur.

« C’est ma dernière saison en tant que joueur, mais j’ai hâte de voir ce que l’avenir me réserve en tant qu’entraîneur », a-t-il annoncé.

Xavi qui se voit déjà comme entraineur, décline sa future vision du football : « Ma philosophie comme coach reflète le style que nous avons développé pendant de nombreuses années sous l’influence de Johan Cruyff à la Masia, et dont le meilleur exemple est la façon dont Barcelone joue au football. J’aime voir les équipes prendre l’initiative sur le terrain, jouer un football offensif et retourner aux racines de ce que nous avons toujours aimé depuis notre enfance : le football de possession. »