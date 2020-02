9ème journée de Ligue 1 : Les "Stadiers" accrochent Génération Foot en chute libre (1-1).

Rien ne va plus pour le Stade de Mbour qui traîne le pas depuis trois journées (deux nuls et une défaite.) Sur la pelouse du stade Caroline Faye, les « Stadiers » qui recevaient Génération Foot ont tenu le choc. Malgré une ouverture du score précoce des visiteurs qui frappaient fort dès la 10 ème minute par l’entremise de Pape Insa Badji 1-0. Une avance de courte durée puisque Talla Mbaye égalisera 13 minutes plus tard (2-0, 23e.)



Les « Grenats » restent sur une mauvaise spirale avec trois matches nuls et deux défaites subies (3 points pris sur 15 possibles.) Une situation qui plonge le club de Déni Biram dans une crise qui pourrait coûter cher au coach Djiby Fall sur siège éjectable. GF occupe désormais la 12ème place (9pts, -3) juste devant le 12ème, le stade de Mbour (9pts -5).