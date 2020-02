9ème journée Ligue 1 : Teungueth étrille Mbour Petite-côte (4-0) et poursuit son train d'enfer.

On a assisté à un véritable festival de buts ce samedi soir sur la pelouse du stade Ngalandou Diouf de Rufisque. En effet, lors de cette 9ème journée de ligue 1 Sénégalaise, le leader Teungueth FC recevait une belle équipe de Mbour Petite-côte, sous les ordres de l'Italien Vittorini Mauri. Une opposition qui a largement tournée en faveur des Rufisquois qui ont laminé les visiteurs sur la marque de quatre buts à zéro (4-0) avec des réalisations de Boly Jr Sambou (6e) (son 6ème de la saison), Mamadou Seck (42e), Bouba Fall (69e), Djibril Sylla (90e.)



Un succès sans bavure qui conforte un peu plus le TFC dans son fauteuil de leader avec 23 points pris sur 29 possibles. Une véritable performance pour le coach Youssouph Dabo et ses poulains qui ne laissent aucun répit à leurs poursuivants (7 victoires et deux matches nuls concédés.) Les Mbourois 8ème au coup d'envoi de cette journée, restent dans le ventre mou du classement.