9eme journée Ligue 1 : Les "Gones" de Dakar Sacré-Cœur muets face à Niary Tally (0-0).

Match nul et vierge (0-0) entre le deuxième de la Ligue 1, Dakar Sacré-cœur et le 9ème Niary Tally. Les "Gones" n'ont pas réussi à trouver la faille dans la défense des "Galactiques" de Pape Thiaw. Une contre-performance pour DSC qui n'arrive pas à enchaîner une deuxième victoire d'affilée pour maintenir les "Douaniers" (3ème) et les Pikinois (4ème) à distance. Un véritable statut quo pour les "bleus et blancs" qui ronronnent derrière le leader TFC qui a déjà 8 points d'avance.



NGB sort "vainqueur" de cette opposition avec un très bon point pris pour le club qui a fait du maintien en ligue une mission. Cependant le bilan reste mitigé pour le coach des "Galactiques" Pape Thiaw qui n'a signé que deux victoires pour trois défaites et quatre nuls. Niary Tally qui affiche 10 pts au compteur, reste toujours en danger, à portée de la lanterne rouge Gorée 14ème, 7pts.