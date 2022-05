9ème édition presse football : le comité présente le trophée au parrain Mohamed Djibril Wade.

Le comité d'organisation du tournoi de la presse sénégalaise a présenté le trophée au parrain Mohamed Djibril Wade, ce mardi 31 mai 2022. Cette compétition qui attire de nombreux professionnels des médias de différentes rédactions, des amateurs de football, reste le plus grand tournoi entre acteurs de la presse sénégalaise. Un moment important de communion entre professionnels de médias, leurs partenaires et le public. « Vu les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans ce tournoi, nous avons décidé de diminuer le nombre des équipes qui participent au tournoi, passant de 23 à 16 équipes cette année », a décliné le président du comité d'organisation, Sambou Biagui.



Après Alassane Ndiaye Allou et Ahmed Bachir Counta, cette coupe porte le nom de Abdou Magib Sène, un des doyens de la presse sportive sénégalaise et le parrain du trophée est Mohamed Djibril Wade, le président de la Ligue sénégalaise de football.



Un geste salué à sa juste valeur par le doyen de la presse, Abdou Magib Sène. « Le football est comme une religion que nous pratiquons bien et nous continuons à le faire... », a-t-il ajouté. Pour terminer, le parrain du trophée, Mohamed Djibril Wade, promet d'accompagner la presse dans ce tournoi jusqu'à sa réussite, non sans l'appeler à une collaboration sincère et sérieuse pour le développement du football local, « sans la presse nous pouvons pas avancer », a-t-il confirmé...