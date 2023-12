9ème édition Pencüm Niani : Mamadou Kassé lance l’idée d’une rencontre culturelle entre les 4 départements de la région

Parrain d’honneur de la 9ème édition du festival Pencüm Niani, le président du Conseil départemental de Tamba et DG de la SICAP SA, M. Mamadou Kassé, a tenu à honorer de sa présence la cérémonie officielle. Après avoir remercié et félicité président du Conseil départemental de Koumpentoum, Mamadou Kassé, a profité de l’occasion pour lancer l’idée d’une rencontre culturelle qui regroupera tous les 4 départements de la région (Koumpentoum, Tamba, Goudiry et Bakel). L’objectif, dira le responsable politique de l’APR, est de valoriser le patrimoine culturel et historique de la région en s’inspirant de ce que fait le Conseil départemental de Koumpentoum depuis maintenant 9 ans.