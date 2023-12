9ème édition Pencüm Niani : “Ce festival est l’une des meilleures attractions culturelles du Sénégal” (Préfet)

La cérémonie officielle de la 9ème édition du festival Pencüm Niani a eu lieu ce 30 décembre 2023 à Koumpentoum. Présidée par le préfet du département, M. Hamady Mbengue, elle a encore une fois été l’occasion d’étaler à la face du monde la diversité culturelle du Niani.

Les « Palabres du Niani » sont un concept qui est mis en place par le Conseil Département de Koumpentoum, en collaboration avec les 10 Communes du Département et les populations, en vue de revisiter l’histoire et la tradition du Niani et du Wouly et de discuter avec les populations pour que chaque communauté puisse valoriser sa culture et constater en l’autre sa différence. Il s’agit donc d’organiser trois (03) jours de festivités, de rencontres, de réflexion et de communions, à travers les activités du festival.

Ainsi donc, en tant que cadre d’analyse, de réflexion, de proposition et de raffermissement des liens de solidarité et de fraternité, ce festival permettra d’organiser des rencontres avec les populations sous forme de fora ou d’audiences publiques en définissant les modalités d’échanges sur les questions majeures qui nous interpellent dans notre vie de tous les jours, mais surtout d’identifier, répertorier et valoriser le patrimoine matériel et immatériel ainsi que les sites historiques de tout le Département pour une mise en tourisme et en économie au bénéfice des communautés ethniques et linguistiques. La 9ème Édition du Festival Pencüm Niani a fini de montrer à la face du monde que le Festival est devenu d’une part, un rendez-vous annuel du Département et de la Région, d’autre part, il est l’une des meilleures attractions culturelles du Sénégal. En huit (08) ans d’existence, « Pencüm Niani » est intégré définitivement dans les agendas culturels du Sénégal.