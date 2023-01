9e plan d’action ITCTS-And Gueusseum / La méga coalition intensifie la lutte : « Boycott de tous les programmes sanitaires, poursuite des grèves et de la rétention d’informations… »

La méga coalition prévoit une grève totale de 72 heures les mercredi 1er, jeudi 02 et vendredi 03 février 2023 et fera l’évaluation de ce 9e plan d’action le 04 février prochain.



Comme nous l’avons remarqué dans le secteur du transport, la santé aussi a ses plaies à panser. C’est ce que nous remarquons avec la méga coalition de l’Intersyndicale des Travailleurs des Collectivités Territoriales du Sénégal et - And Gueusseum qui intensifie sa lutte. Après l'évaluation du 8plan d'actions ce samedi, la méga coalition s'est rendu compte de l'absence de matérialisation par des actes concrets de l'évolution des points d'accord malgré la paralysie quasi totale des services municipaux et du système sanitaire et social. Cette banalisation des grèves par un mutisme déconcertant et une logique de pourrissement n'est pas à l'honneur d'un État souverain ayant ratifié toutes les conventions internationales de l'organisation internationale du travail relatives au droit du travail et à la négociation collective et surtout après avoir signé des accords qualifiés, selon la méga coalition, de réalistes et réalisables.Face à ce qu’elle qualifie de manœuvres dilatoires et de division des travailleurs, la Méga coalition n'a plus de choix que d’intensifier la radicalisation dans la durée avec des grèves perlées accompagnées du boycott du programme élargi de vaccination (PEV), du parachèvement du boycott de l'ensemble des programmes de santé et la rétention des données sanitaires et sociales.La méga coalition remarque un ministère de la Santé et de l'Action sociale qui traîne les pieds dans l'extinction des foyers de tension au Centre Talibou Dabo, à l'hôpital régional de Ourossogui, à Polymed (Mbour) sans oublier le règlement des arriérés de 104 millions de primes Covid-19 dus aux travailleurs des collectivités territoriales.Mballo Dia Thiam et ses camarades fustigent la lenteur du recensement dont le délai de rigueur était fixé le Chef de l’État au 20 janvier 2023 ainsi que l’attitude de certains Maires qui font tout pour freiner le processus pourtant inéluctable.