9e édition Pencum Niani /Journée de l’élevage : près d’un millier d’animaux consultés gratuitement

En marge de la 9e édition du festival Pencum Niani, le conseil départemental de Koumpentoum, en plus d’un Symposium sur la transhumance, organise une Consultation Gratuite du Cheptel 2023, dénommé Penç de l’Elevage. En effet, s’inspirant des acquis remarquables notés lors des 2 editions précédentes de la journée Départementale de Consultation gratuite du cheptel, le conseil départemental de Koumpentoum a organisé la 3e edition de cette journée pour permettre au cheptel de bénéficier chaque année d’une journée qui leur est dédiée dans le cadre du Festival Pencum Niani.



En sa qualité de zone pastorale, le Département peut constituer une référence dans le domaine de l’élevage et les impacts seront évalués pour une meilleure promotion de la politique pastorale du Ministère de tutelle qui a bien voulu accompagner cette belle initiative du Conseil, de l’Antenne Départementale et des partenaires locaux. C’est dans ce sens que s’est tenu ce 29 décembre 2023 , en plus de la consultation gratuite, un symposium sur la production et la transformation de produits de l’élevage entre enjeux et conséquences dans le Département de Koumpentoum ( race ladoun, volaille, culture fourragère, production et transformation du lait) .



Au cours de la journée c’est près d’un millier d’animaux qui ont été consultés gratuitement et qui a permis au service départemental de l’élevage de déceler quelques maladies rares, dont une a fait l’objet de prélèvements et envoyée à Dakar. En plus de cette consultation, il s’agit également selon les organisateurs de sensibiliser les éleveurs.