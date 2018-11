9e édition "Festival Métissons" de Saint-Louis : 72 heures de balades mélodieuses dans la capitale du Nord

La ville de Saint-Louis s’apprête à vivre, pendant 72h, de belles sonorités de la Word musique.

Du blues au rap en passant par d’autres mélodies folk, la 9ème édition du festival « Métissons » se tiendra les 6,7, et 8 décembre dans la capitale du nord.

Inscrit dans l’agenda culturel de la ville de Saint-Louis, ce festival, créé en 2010, est un rendez- vous de choix dans la vie des férus de la musique.

Cette grande rencontre culturelle a pour objectifs de lancer la saison touristique, mais aussi de participer à la promotion de la destination Saint-Louis qui regorge de potentialités culturelles.

Pour cette édition, la programmation des années précédentes sera maintenue par le comité d’organisation avec des prestations dans les cabarets, hôtels et restaurants de la ville, après un concert d’ouverture, qui se déroule à l’Institut français de Saint-Louis.

Les chanteurs étrangers et de la diaspora vont se rivaliser d’ardeur sur le parvis de l’Institut français de Saint-Louis, qui sera certainement trop petit pour contenir un public qui viendra des quatre coins du monde pour respecter la tradition.

La particularité de la 9ème édition de ce festival sera le projet « Les Antiquaires » qui regroupe, en résidence, des artistes venus d’ailleurs, comme E-motion et Prettykiller, du Sénégal comme One PAC, Maina, Rafa. Les enfants « la liane » « Saint Exupéry » et d’autres invités seront de la partie. L’initiateur du festival, Jean Michel Schmid, qui faisait face à la presse, a rappelé que des artistes comme Pape et Cheikh, Maina, Maréma et le groupe comme Takeifa, ont eu à se produire sur les différentes scènes du festival ; il y a de cela quelques années. Avant de laisser entendre que l’objectif du festival est de participer à la promotion des jeunes talents, pour leur permettre d’éclore.