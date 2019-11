9e Congres du SUTSAS : Etat et syndicats vont travailler ensemble pour prévenir les conflits sociaux

Le ministère de la santé et le Sutsas comptent travailler ensemble pour faire fleurir le système de la santé, mais surtout privilégier la concertation pour prévenir les conflits sociaux et instaurer un climat social pour le développement durable du secteur.



En congrès ce matin, les acteurs de la santé se disent disposés à assainir le secteur des négociations pour que les travailleurs soient dans de bonnes conditions.



Au terme de cette rencontre qui se voulait un instant de bilan, de discussions sur toutes les questions ayant traversé la vie de cette structure qui a vu le jour en 1982, le Syndicat Unique des Travailleurs de la Santé et de l’Action Sociale, dans la dynamique de défendre les intérêts des travailleurs, reste constant dans sa lutte pour trouver des solutions à leurs problèmes...