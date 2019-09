94 milliards : Me El hadj Diouf annonce la projection d’un film sur cette affaire demain

L’affaire des 94 milliards qui avait valu l’ouverture d’une enquête parlementaire n’est pas loin de s’estomper. En tout cas, l’avocat Me El hadj Diouf et son parti Parti des Travailleurs et du Peuple (PTP) veulent définitivement laver Mamour Diallo de tout soupçon. Et pour ce faire, l'avocat va présenter au peuple sénégalais un film inédit avec des révélations fracassantes sur l’affaire des 94 milliards. Une rencontre qui se tiendra au Café de Rome ce mardi à 16h.