93 ème édition ziarra générale : "Des politiciens n'habitant pas à Tivaouane ont tenu des propos regrettables et condamnables aux yeux de tous" (Serigne Moustapha Sy Al Amine)

Les propos tenus par des militants de Pastef lors de la marche pacifique autorisée par le préfet de Tivaouane ont soulevé l'ire des populations et petits-fils de Maodo.



Serigne Moustapha Sy Al Amine, porte-parole du jour du Khalife général des Tidianes a saisi l'occasion pendant la cérémonie officielle de la 93ème édition de la Ziarra générale pour dénoncer cet acte posé, selon lui, par des politiciens qui ne résident pas dans la sainte ville de Tivaouane.



"Il y a de cela quelques jours, des politiciens n'habitant pas à Tivaouane ont tenu des propos regrettables et condamnables aux yeux de tous et qui ont dérangé tous ceux qui font partie de la famille de Tidianyya", a-t-il laissé entendre.



Aussi, estime-t-il, qu'un responsable digne de son nom ne doit pas tenir des propos qui attisent le feu et engendrent des tensions dans la cité religieuse. "S'il se prend pour un responsable, je regrette mais un responsable ne doit pas se comporter ainsi", dira-t-il...