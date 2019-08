« 900 jours de détention, une dignité sans faille », Gaelle Mbaye (représentante de Khalifa Sall)

Tous les cadres du mouvement Khalifiste étaient, ce jeudi à la permanence Pape Ababacar Mbaye sise à Grand-Yoff pour marquer les 900 jours de détention de Khalifa Ababacar Sall, l’ancien maire de Dakar. Lors de cette rencontre, une lettre de Khalifa Sall a été lue à l’attention de tous les membres du mouvement et aussi du beau monde venu assister à ce moment historique.

Khalifa Sall a voulu s’adresser à toute la population sénégalaise, aux femmes, militants et sympathisants et aux personnes qui se donnent corps et âme pour sa libération et lutter contre cette détention arbitraire.



Ces 900 jours de détention signifient une dignité sans faille, à en croire, Gaelle Mbaye, représentante de Khalifa Sall lors de cette manifestation.