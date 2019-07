8es de finale CAN 2019 : Le Sénégal mène 1-0 à la mi-temps face à l’Ouganda, grâce à un but de Sadio Mané

Malgré une très nette domination, les Lions ont rejoint les vestiaires avec un seul petit but d’avance face à l’Ouganda (1-0), en match comptant pour les 8es de finale de la Can 2019. Les Cranes ont tenu un quart d’heure et ont cédé sur un but Sadio Mané (15e), bien servi dans la profondeur par Mbaye Niang.



Il leur reste 45 minutes pour tenter d'égaliser, face aux sénégalais, qui ont subi le plus de fautes. A la pause, les Lions menaient donc sur leur pelouse du Stade international du Caire, mais Kalidou Koulibaly et consorts n'avait pas encore chassé toutes les doutes, trop souvent mis en difficulté par les offensives des Cranes.