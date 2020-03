8èmes de finale retour Ligue des champions : Vers un forfait de Kylian Mbappé contre Dortmund ?

Après l’annonce d’un huis clos au Parc des Princes pour les besoins du match retour des huitièmes de finale de la ligue des champions contre Dortmund. Le PSG a déjà perdu son maître à jouer, Marco Verratti suspendu et l’un de ses défenseurs Thomas Meunier. Les regards sont désormais rivés sur l'attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé qui pourrait manquer ce choc crucial.



Selon le quotidien sportif L’Equipe, le prodige Français ne s'est pas entraîné ce lundi à cause d’une angine. Ce mardi matin non plus, il n'a pas pris part à l'entraînement collectif. La capitale retient désormais son souffle à 24h de cette rencontre où les Français battus 2-1 à l’aller, sont condamnés à l’exploit dans un Parc des Princes vide…