8èmes de finale LDC : Le PSG de Gana Guèye en danger chez les « Golden Boys » de Dortmund.

Avec un Kylian Mbappé en forme après avoir été préservé pour Thomas Tuchel. Et, un Neymar JR qui devrait revenir après une légère blessure, de même que Bernat et Thiago Sylva aptes. Le PSG dispose a priori de toutes ses pièces maîtresses pour tenter de renverser la « Muraille jaune » ce soir. Auparavant ces deux belles formations qui proposent un football particulièrement attractif, s’étaient croisées à deux reprises. C’était en 2010, en Ligue Europa (1-1 à aller / 0-0 au retour.)



Une mission qui ne sera pas du tout simple pour les Français qui auront en face des Allemands déterminés et talentueux. En attestent les belles performances du prodige Jadon Sancho (13 buts / 13 passes décisives en Bundesliga et deux buts en LDC) ou encore les débuts fulgurants du jeune serial buteur Erling Braut Haland (Déjà 8 buts en 5 matches disputés.) À peine arrivé chez les « Jaunes et noirs » l’ancien buteur du Red Bull Salzburg (8 buts en 6 matches de LDC cette saison) a déjà mis tout le monde d’accord.



À noter que le coach du PSG, l’Allemand Thomas Tuchel retrouve ainsi son ancien club le Borussia actuellement sous les ordres de Lucien Favre, ancien entraîneur de l’OGC Nice.