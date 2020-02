8ème journée Ligue 1 / Résultats et classement : Teungueth FC perd du terrain, Dakar Sacré-Cœur revient en force, Génération Foot sombre…

Dix petits buts ont été marqués ce week-end lors de la 8ème journée de ligue 1. La faute aux quatre rencontres soldées par un nul, dont nuls blancs. À noter que seul le nouveau dauphin de Teungueth FC, Dakar Sacré-cœur (2ème 14pts +11) a réussi à ramener trois points, en plus de Gorée et Niary Tally. Une journée calme hormis le gros incident dénoté lors du choc AS Pikine – Casa Sports…



Tous les résultats de la 8ème journée de ligue 1







Génération 0-1 Foot – Gorée







Rien ne va plus pour les "Grenats" qui pointent à la 10ème place (8pts +5) avec cette quatrième défaite de la saison (dont trois à domicile). Et, c'est face au dernier du championnat, l'US Gorée que GF s'est incliné 1-0, ce samedi sur sa pelouse (Stade Djibril Diagne.)







Jaaraf 0-0 Teungueth FC







Le Jaaraf de Dakar et l'actuel leader de la Ligue 1, Teungueth FC (1er 20 pts +12) se sont neutralisés ce samedi (0-0.) Les Rufisquois se déplaçaient sur le terrain des médinois qui ont opposé une farouche résistance devant leur public.







NGB 2-0 Stade de Mbour







Belle victoire des « Galactiques » de Pape Bouna Thiaw qui se sont imposés 2-0 contre les « Stadiers.» NGB remontent à la 9ème place avec 9pts +5, les Mbourois sont à la 11ème place.







CNEPS 0-0 AS Douanes







Les "Gabelous" perdent leur deuxième place au profit de Dakar Sacré-Cœur. Un match nul contre le CNEPS est passé par là…







Mbour PC 0-3 DSC







Les "Gones" de Dakar Sacré-Cœur ont sévèrement corrigé (3-0) les mbourois. Des réalisations d'Idrissa Camara (1-0, 39e) suivi de Saliou Ndiaye, (2-0, 63e) et Mohamed Diop (3-0, 67e) propulsent DSC (2ème 14 pts) sur le podium.







AS Pikine 1-1 Casa Sports







Un match nul (1-1) et des scènes de violence sur les gradins. Tel est le résumé du choc entre Pikine et le Casa Sports…







Ndiambour 1-1 Diambars







Pas de vainqueur entre le Ndiambour et les Diambars qui se sont contentés d'un nul, un but partout (1-1.)