8eme journée Ligue 1 : Le leader Teungueth FC et le Jaaraf se neutralisent (0-0).

Le Jaaraf de Dakar et l'actuel leader de la Ligue 1, Teungueth FC se sont neutralisés ce samedi (0-0). Les Rufisquois se déplaçaient sur le terrain de l'équipe fanion de la Médina qui a opposé une farouche résistance devant son public.



Une belle rencontre ponctuée par un score nul et vierge qui ne fait pas les affaires du Jaraaf (7ème au coup d'envoi de cette 8eme journée) qui reste en milieu de tableau avec 11 points glanés sur 24 possibles.



Par contre, Youssouph Dabo et les siens ramène un point précieux qui leur permet de rester en tête du classement avec 20 pts +12. Il s'agit là du deuxième match nul concédé par le TFC qui compte déjà six victoires après huit sorties.