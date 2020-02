8ème journée Ligue 1 : La lanterne rouge, Gorée, brille chez Génération Foot battue (1-0).

Décidément le champion de ligue 1 en 2019, Génération Foot n'y arrive pas ! Déjà très mal embarqué après 7 journées de championnat (2019/2020), les "Grenats" qui pointent à la 9ème place (8pts +5) viennent de concéder leur quatrième défaite de la saison (dont trois à domicile.) Et, c'est face au dernier du championnat, l'US Gorée que GF s'est incliné 1-0, ce samedi sur sa pelouse (Stade Djibril Diagne) sur un but d'Ibrahima Sow (51e.)





Un véritable coup de tonnerre qui s'abat sur le club de Déni Biram qui vit des moments compliqués. Précisément son nouvel entraîneur, Djiby Fall arrivé cette saison en provenance de l'AS Pikine en remplacement de Demba Mbaye qui avait mené GF au titre la saison précédente.



Tout le contraire de la lanterne rouge, Gorée (14ème 4pts) qui affichait un triste bilan de 5 défaites, une victoire, un nul après 7 journées de championnat. Sidath Sarr et ses poulains s'offrent ainsi un peu de répit avec ce deuxième succès de la saison. Une victoire qui reste quasi anecdotique au vu des grosses difficultés du club de l'île de Gorée qui reste dernier.