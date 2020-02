8ème journée Ligue 1 : Dakar Sacré-Cœur corrige Mbour PC 3-0 devant son public.

Les "Gones" de Dakar Sacré-Cœur ont sévèrement corrigé 3-0 la formation de Mbour Petite-côte qui restait sur une bonne dynamique. Et, c'est devant le public de Mbour PC que les bleu et blanc ont assuré la victoire suite à des réalisations d'Idrissa Camara (1-0, 39e) suivi de Saliou Ndiaye, (2-0, 63e) et Mouhamed Diop (3-0, 67e.)



Avec ces trois points remporté à l'extérieur, Dakar Sacré-Cœur qui était classé 4ème au coup d'envoi, se hisse à la deuxième place du classement avec 14 points +11. Les "Gones" profitent des matches nuls de la Douanes et de Pikine. Mbour PC reste dans le milieu de tableau...