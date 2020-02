8ème journée Ligue 1 : Bataille rangée entre supporters de l'AS Pikine et ceux du Casa Sports (1-1).

Le choc de la 8ème journée du championnat entre l'AS Pikine et le Casa Sports a viré au drame ce dimanche sur la pelouse du stade Alassane Djigo. Dans une rencontre extrêmement serrée, les Pikinois qui ont fait une assez bonne entame de partie ont manqué de lucidité dans le dernier geste. Face à une belle formation du Casa qui restait hermétique. 0-0 à la pause.



Même configuration au retour des vestiaires avec deux équipes qui peinaient à faire la différence. C'est finalement Abdoulaye Diédhiou qui permettra au Casa d'ouvrir le score en fin de match (1-0, 79e.) Un hold-up quasi parfait pour les visiteurs mais c'était sans compter sur la détermination des Pikinois qui bénéficiaient d'un pénalty accordé dans le temps additionnel. Boubacar Traoré s'en charge et transforme son essai (1-1, 94e.)



Ça sera le tournant du match puisque la décision de l'arbitre ne semble pas faire l'unanimité. Et, c'est de là que partiront les violentes échauffourées entre les supporters de Pikine et ceux du Casa sports. Entre les jets de coussin sur la pelouse et les échanges de jets de pierre, les forces de l'ordre ont vite dispersé tout ce beau monde à coup de gaz lacrymogènes. Un spectacle pathétique et regrettable qui pourrait coûter très cher aux deux clubs. La ligue Pro ne devrait pas tarder à se prononcer sur cet incident déplorable...