8ème édition Forum sécurité et Paix en Afrique : Les défis de la stabilité et de souveraineté à l'épreuve

En prélude du forum international de paix et de sécurité en Afrique qui se tiendra les 24 et 25 octobre prochain, le président de la commission scientifique a tenu une conférence de presse pour échanger avec les journalistes sur les préparatifs de ce forum qui se tiendra au centre international de conférence Abdou Diouf.

Le général de division Mbaye Cissé est revenu sur le thème de cette 8ème édition : "L'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes : défis de stabilité et de souverainetés." Au moins 400 invités venus d'Angola, du Cap Vert, de la Guinée Bissau, d'Asie et d'Amérique sont attendus.



Le général évoque deux préoccupations majeures sur le thème choisi cette année : chocs mondiaux et l'urgence de l'inversion de la tendance pour inventer de nouvelles souverainetés pour se départir de la dépendance.

Cette rencontre va réunir des chefs d’État, UA, ONU, des experts civils et militaires...