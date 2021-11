8ème Forum sur la Coopération sino-africaine (FOCAC) : Macky Sall souhaite aller plus loin dans cette coopération pour une prospérité partagée.

Le président de la République a co-présidé avec son Excellence Monsieur le Président Xi Jinping, Président de la République Populaire de Chine, ce lundi 29 novembre 2021, la cérémonie d'ouverture de la 8ème Conférence ministérielle du Forum sur la Coopération sino-africaine (FOCAC).



En effet, 21 ans, après que la Chine et le continent africains décidé à renforcer et porter leurs relations historiques à un niveau supérieur, avaient établi, selon le président de la République Macky Sall, le FOCAC comme nouveau cadre de partenariat formalisé, solidaire et mutuellement bénéfique.



"Depuis lors, nous avançons main dans la main, de façon pragmatique et efficace, comme en témoigne l’intensification de nos échanges commerciaux, les investissements et les nombreuses réalisations au titre de nos différents Plans d’Action", a déclaré le président Sall, au Centre International de Abdou Diouf de Diamniadio.



De plus, cette nouvelle rencontre entre autorités sénégalaises et chinoises est une opportunité pour le Sénégal de vouloir aller plus loin dans ses ambitions de parvenir à une prospérité partagée pour les deux pays. D'où la quintessence d'ailleurs du thème de cette 8ème Conférence ministérielle du FOCAC : approfondir le partenariat sino-africain et promouvoir le développement durable pour bâtir une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique dans la nouvelle ère.



Pour le président Sall, "ce thème est assurément pertinent en raison des mutations sans cesse croissantes et des enjeux globaux auxquels nous devons nous adapter en resserrant davantage nos relations de solidarité politique et économique", a-t-il préconisé.