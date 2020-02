8ème Édition du Prix Ragné : « Il n’y a de plaisir que lorsque le supplice a été enduré. C’est toujours le même Khalifa Sall avec son éternel sourire qui est parmi nous ce soir. » (Alioune Badara Cissé, Médiateur de la République)

Comme chaque année, la traditionnelle cérémonie de distinction des acteurs les plus performants dans leurs secteurs d’activités, s’est tenue ce 15 février 2020 au Musée des Civilisations Noires. Venu présider comme chaque année l’évènement, le médiateur de la République Alioune Badara Cissé a salué cette initiative qui rehausse le made in Sénégal. Il a aussi félicité le promoteur de cet évènement qui n’est autre que Ibrahima Mbengue. Le Médiateur de la République a aussi rendu un vibrant hommage à Khalifa Sall après son incarcération consécutive à l’affaire de la caisse d’avance de la Mairie de Dakar qui lui a valu des années de prison. Selon Alioune Badara Cissé, « Il n’y a de plaisir que lorsque le supplice a été enduré. C’est toujours le même Khalifa avec son éternel sourire qui est parmi nous ce soir. Il n’a pas changé et son sourire n’a pas changé. Sa coiffe blanche que j’avais l’habitude de voir à chaque fois que je le croisais à Tivaouane lors de ses visites chez son guide spirituel Al Makhtoum, est restée la même. Que le Bon Dieu guide tes pas vers le bonheur », a-t-il ajouté devant des autorités politiques telles le Maire de Dakar, des députés de l’Assemblée Nationale etc...