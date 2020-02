8e promo EM/ Amphi de rentrée 2020 : Mamadou TALLA dope les futurs enseignants.

Parmi les 288.485 candidats au concours des élèves-maîtres session 2020, Ils sont 2500 à avoir réussi avec brio l’ensemble des tests de sélection. Pour encourager et motiver ces derniers, le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, a tenu personnellement, à présider l’amphithéâtre de rentrée des futurs enseignants au CRFPE de Dakar sis Rufisque. Face à un monde en perpétuelle mutation et où le métier d’enseignant se complexifie, Mamadou Talla les a invités à « s’armer de patience, de courage et d’abnégation ». Selon le MEN, « l’éducateur ou l’enseignant doit être celui qui éclaire et qui montre la voie à suivre ». Après les avoir félicités, le MEN les a invités à développer le culte de l’excellence et se préparer au mieux pour rejoindre les classes dès Octobre prochain.