8e édition du Prix SENICO : le 3ème Alioune Badara Diagne subjugue les autorités...

La cérémonie de remise des prix Senico du grand concours national et international de récital de Coran s'est tenue ce dimanche 17 mars 2024 dans la salle du Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose de Dakar.

Cette cérémonie qui est maintenant devenue une fête pour les maîtres coraniques, a vu la participation de 50 candidats, dont 45 garçons et 5 filles dans le concours national et 15 garçons dans le concours international de la Cedeao. Il est aussi à noter que feu Serigne Saliou Mbacké, est le parrain de la 8ème édition, lui qui était un véritable guide qui a beaucoup contribué à la mémorisation du Coran chez le jeune et de participer à leur réussite dans la vie.

Aujourd’hui, ce sont ces mêmes principes que partage comme Senico à travers ce concours, à savoir, faire de la mémorisation du Coran un intérêt général, encourager les jeunes à l'apprentissage, mais aussi inciter les parents à se tourner davantage vers l'éducation islamique dans la formation de leurs progénitures.

Ladite cérémonie officielle s'est déroulée sous la présence effective de plusieurs autorités religieuses mais aussi administratives dont des ambassadeurs de différents pays arabes.

Aujourd’hui lors de la proclamation des résultats, la virtuosité des candidats a ébloui le public, et les résultats ont été serrés.

Pour le concours CEDEAO, les résultats sont répartis comme suit :

- 3ème Mamadou Saliou Bah de la Guinée Conakry avec 88,66 points, 3 millions en poche

- 2ème Abdul Wahab Musamota Laminu du Nigéria avec 99,33 points, 5 millions en poche

- 1er El Hadji Cheikh Dia du Sénégal, avec 99,50 points du Sénégal, 10 millions en poche

- Les 12 candidats restants auront chacun 500 mille fcfa comme prime de participation.

Pour les candidats nationaux :

- 10ème ex aequo avec 96,33 points pour Sokhna Maguette Sarr (Louga) et Abdoulahi Diongue (Fatick) chacun aura 1 million en poche

- 9ème Mouhamad Wourry Diallo (Thiès) avec 96, 83 points, 2 millions en poche

- 8ème prix El Hadji Ahmad Wade (Dakar) avec 97,16 points, 3 millions en poche

- 7ème Mouhamed Niang (Saint Louis) avec 97,66 points, 4 millions en poche

- Pas de 6ème

- 5ème place ex aequo avec 97,83 points pour Ndèye Bousso Diattara (Diourbel) et Abdoulahi Ndiaye (Dakar), 5 millions 500 pour chacun en poche

- 4ème prix Mouhamad Ngom (Diourbel) avec 98,66 points, 8 millions en poche

- 3ème prix Alioune Badara Diagne (Louga) avec 98,83, 10 millions en poche +12 millions offerts par les autorités présentes dans la salle. Pour rappel, ce candidats est le plus jeune parmi les participants.

- 2ème prix Mouhamed Diallo (Dakar) avec 99,33 points, 15 millions en poche +1 billet de pèlerinage à la Mecque dédié à son maître coranique.

- 1er prix remporté par Khadim Sèye (Dakar) avec 99,83 points, 20 millions en poche +1 billet de pèlerinage à la Mecque dédié à son maître coranique, Khadim a aussi bénéficié de la somme de 1 million 500 offert par les autorités dans la salle en plus d’un terrain offert par Sokhna Mously ibn Serigne Modou Bousso Dieng à Touba.

Des bijoux en or ont aussi été offerts aux 5 filles, candidates du concours.