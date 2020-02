8e de finale coupe de la Ligue : Le match EJ Fatick – Casa reporté pour des raisons sécuritaires.

Les récentes altercations entre une partie des populations de Fatick et les forces de l’ordre suite à la mort du jeune « Jakartaman » Lamine Koïta, ont finalement eu un impact sur la programmation des matches de 8eme de finale de la Coupe de la Ligue. Il s’agit plus précisément de la rencontre initialement prévue entre l’EJ Fatick et le Casa Sport, au stade Massène Sène, ce merdredi 12 février.



Un match qui a été reporté par la Ligue Professionnelle de football (LSF¨P) après avoir été saisie par les forces de l’ordre sur leur impossibilité à assurer le déploiement d’un dispositif sécuritaire convenable. Une situation tendue pour ne pas dire un cas de force majeure qui a conduit au renvoi de l’affiche à une date ultérieure.