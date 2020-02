8e de finale Coupe de la Ligue : Première défaite de la saison pour Teungueth, les gros passent, NGB trépasse, le Casa en attente…

Après une veriatble démonstration de force en ligue 1 (7 victoires et deux matches) le leader Teungueth FC a essuyé son premier revers de la saison. Une défaite subie ce mercredi lors des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue, contre le Jamono de Fatick aux tirs au but (1-1, TAB 4-5.) Une grosse surprise pour les rufisquois que tout le monde annonçait victorieux contre les Fatickois. Il s’agit là d’une piqûre de rappel pour le TFC avant de se rendre sur la pelouse de Niary Tally ce dimanche. Même constat d’échec à l’issue du match entre Keur Madior (11ème, L2) et qui a éliminé le 8 ème de la Ligue 1, Niary Tally (0-1.)







L’autre équipe qui était observée de près, c’est Dakar Sacré-Cœur. Actuellement secoué par un scandale sexuel sur mineurs, les « Bleu et blanc » ont su rester concentrés sur le terrain. Face au CNEPS excellence, les « Gones » on sorti l’artillerie lourde pour s’imposer 4-1. Un bol d’air frais pour le club.







L’AS Douane, troisième de L1, a fait respecter la hiérarchie en dominant la Sonacos (2-0) de même que le champion en titre, les Diambars, qui ont arraché leur qualification contre une belle formation de Thiès FC.







Enfin l’AS Pikine s’est difficilement qualifiée devant Demba Diop FC (3ème de L2), candidat à la montée en Ligue 1. Il aura fallu épuiser les 90 minutes du temps règlementaire plus les 30 minutes des prolongations, pour voir les Pikinois s’imposer aux penalties. Belle opération pour Génération Foot qui s’est contentée d’une courte victoire 1-0 sur Guédiawaye FC. Seule l’affiche EJ Fatick – Casa Sports, reporté pour des raisons sécuritaires, attend de connaître son vainqueur.











Les résultats des 8emes de finale :







Teungueth FC – Jamono de Fatick 1 – 1 (AP) / 4-5



Thiès FC – Diambars 1 – 2



Sonacos – Douanes 0 – 2



NGB – Keur Madior 0 – 1



Demba Diop de Mbour – AS Pikine 2 – 2 (AP) / TAB 3-1



CNEPS – Dakar Sacré-Cœur 1 – 4 (AP)



Guédiawaye FC – Génération Foot 0 – 1



EJ Fatick – Casa Sports reporté