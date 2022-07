8Législatives 2022 / Le Khalife des Khadr à Sonko et YAW : « Ndiassane et surtout la jeunesse de Ndiassane sont de tout cœur avec vous »

En tournée dans le département de Tivaouane, des membres de l'inter coalition Yewwi Askan Wi (YAW) / Wallu se sont rendus à Ndiassane pour solliciter des prières. Accompagnés d'une foule immense de militants et sympathisants, Ousmane Sonko, Khalifa Sall et Cie ont été accueillis par le Khalife général des khadres Cheikh Bécaye Al Bécaye Kounta.



Prenant la parole, Khalifa Sall a indiqué au Khalife qu'ils étaient venus solliciter des prières pour des élections libres, transparentes et calmes. Non sans préciser : "Nous ne sommes pas venus pour demander une consigne de vote car nous savons bien que les khalifes généraux ont partout des disciples et sympathisants, donc ils ne peuvent qu'être équidistants."



Et d'ajouter : "nous sollicitons des prières auprès de vous afin que le meilleur gagne au soir du 31 janvier 2022". Ainsi, par le biais du porte-parole de la famille Kountiyou, Serigne Abdourahmane Kounta le Khalife des Khadr a tenu à faire savoir que "Ndiassane est une terre d'hôte et de tarbiyya qui a toujours prôné la paix et la stabilité dans le pays".



Il poursuit : "Ndiassane est votre Ndiassane et le Khalife est votre père". Il a rappelé également que "le Coran a bien dit que l'homme ne fait que proposer mais c'est Allah qui donne le pouvoir. Sachez que Ndiassane et surtout la jeunesse de Ndiassane sont de tout cœur avec vous et Ousmane Sonko est adulé par la jeunesse Ndiassanoise..."