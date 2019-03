8 mars : Pour une autonomisation économique de la femme agricultrice, Ndèye Saly Diop Dieng lance le projet "Afrique aggrifaite"

La célébration de la journée internationale de la femme place chaque année la promotion et le respect des droits de celles-ci au cœur des débats et dialogues sociaux, politiques et économiques.

Pour cette année, les femmes agricultrices sont à l'honneur. En collaboration avec l'Observatoire National de la Parité et l'ONU FEMME, le ministre de la femme a lancé un nouveau projet destiné aux femmes évoluant dans le domaine de l'agriculture. Le projet "Afrique aggrifaite " qui va ainsi répondre aux exigences de la deuxième phase du PSE, d'où le thème choisi : leadership féminin, autonomisation économique et innovations. Sous l'assistance de fortes délégations de femmes, la journée du 8 mars est célébrée au King Fahd Palace...