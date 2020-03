8 mars / Pape Diouf aux femmes sénégalaises : « On doit vous faire plaisir, on doit chanter pour vous, vous célébrer, car vous êtes des étoiles... »

Pape Diouf, le leader de la génération consciente a tenu à rendre un hommage à toutes les femmes sénégalaises et celles de monde entier. Il les assimile à des étoiles qui brillent pour éclairer la planète et les vies, "yén djiguën gni dagnou war dilén bégeul, dilén wayal, ndakh yén ay bidéw ngén...". Il appelle tout le monde à les gâter et à les couvrir de cadeaux et d'amour non pas seulement pour cette journée du 8 mars dédiée aux femmes mais pour toujours...