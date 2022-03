8 mars / Papa Amadou Sarr célèbre les femmes de la DER/FJ : « Elles sont en général plus compétentes, plus dynamiques, plus rigoureuses... »

« Nous devrions leur donner plus de place, plus de responsabilités », a déclaré Papa Amadou Sarr, le ministre délégué général à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ.) Profitant de la célébration de la journée mondiale dédiée aux femmes, il s'est félicité du travail abattu par la gente féminine au sein de la DER. « Elles sont en général plus compétentes, plus dynamiques, plus rigoureuses... »