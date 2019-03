8 mars : Macky Sall explique pourquoi les femmes doivent rentrer dans les partis politiques

‘’J’incite les femmes à entrer en force dans les partis. Parce que c’est dans les partis que se décide la distribution des responsabilités. Donc, il ne faut pas qu’elles aient peur de rentrer dans les partis. Je sais qu’il y a beaucoup de femmes dans la société civile. Mais vous savez un homme politique doit être réaliste aussi. Ceux qui vous élisent, qui se battent pour vous jour et nuit, lorsque vous gagnez, vous ne pouvez pas leur tourner le dos. Donc plus de femmes dans les partis politiques nous fera tous du bien pour avoir plus de femmes ministres, plus de femmes Premiers ministres, … peut-être demain une femme président de la République, plus de femmes dans toutes les sphères. Mais, il faut rentrer quand même là où se décident les choses, c’est essentiel’’, leur a-t-il dit.



Le président Macky Sall veut que ses chères concitoyennes intègrent les rangs des formations politiques. Il leur a exprimé de vive voix, ce vendredi 8 mars 2019, à l’occasion d’une fête de la femme qu’il a présidée, sa volonté de les voir s’engager en politique.Macky Sall qui a remis des décorations à plusieurs femmes comme entre autres, Agnès Diogoye, le régisseur de la Maison d’arrêt de Rebeuss, en a profité pour décerner son satisfécit à l’endroit de Mme Ndèye Saly Diop Dieng, ministre de la Femme et du genre. Une satisfaction qui est le fruit de son engagement et de la bonne organisation de cette Journée internationale de la femme.