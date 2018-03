8 mars : La femme au centre de l'eau et de l'assainissement en milieu rural

A l’occasion de la journée mondiale de la femme, la cellule des femmes du ministère de l’hydraulique et de l’assainissement a organisé un panel présidé par leur ministre de tutelle. Une rencontre qui a évoqué les activités rurales et urbaines qui transforment la vie des femmes. Dans ce cadre, le ministre a mentionné les importantes réalisations dans le secteur de l’eau et de l’assainissement.



En milieu rural, les nombreuses difficultés que rencontraient les femmes sont en grande partie réduites. Ce qui va leur permettre de mieux se développer et d’améliorer leurs conditions de vie.